Rey, Finn e Poe nella nuova immagine ufficiale di Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker

Pochi istanti fa Disney e Lucasfilm tramite Empire hanno condiviso una nuova immagine ufficiale di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams.

Nella foto, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, vengono mostrati i protagonisti Rey, Poe e Finn, che per la prima volta nel nuovo film condivideranno la stessa avventura e non si muoveranno lungo archi narrativi separati.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nuove locandine di Star Wars e al nuovo spot con i Cavalieri di Ren.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre. Il film è stato diretto da J.J. Abrams e co-scritto da Abrams e dallo sceneggiatore premio Oscar Chris Terrio (Argo), partendo da un soggetto originale di Colin Trevorrow, scelto inizialmente per guidare la regia del progetto e oggi accreditato soltanto come autore del soggetto.

L'opera, che avrà per protagonista Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill e vedrà anche il ritorno di Carrie Fisher tramite scene inutilizzate de Il Risveglio della Forza, porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker.

A gennaio 2020, inoltre, Disney e Lucasfilm renderanno pubblico il futuro della saga di Star Wars, comunicando il titolo del prossimo film e l'identità del regista che lo svilupperà.