Revolver, Ethan e Maya Hawke padre e figlia anche sullo schermo nel film di Andrew Stanton

Il duo che tutti volevamo vedere insieme in azione sullo schermo fin dalla terza stagione di Stranger Things, che ha fatto scoprire al mondo il talento della ragazza, avrà finalmente modo di condividere la scena: stiamo parlando di Ethan e Maya Hawke, che nel prossimo film di Andrew Stanton interpreteranno, pensate un po', padre e figlia.

Si intitolerà Revolver, e sarà una commedia romantica ambientata nel 1966.

Il film avrà come protagonista Jane (Maya Hawke) "un'adolescente residente della città di Anchorage, in Alaska. Quando l'impossibile diventa realtà, ovvero quando un aereo con a bordo i Beatles è costretto a fare uno stop inaspettato, ad Anchorage si genera il caos più totale, dopo che i suoi cittadini vengono colpiti dalla Beatlemania. Jane elabora un piano per fare in modo di perdere la verginità con George Harrison, scoprendo però che avventura (e romanticismo) sono in realtà più vicini di quel che credesse".

Stanton (WALL-E, Stranger Things) dirigerà il progetto, mentre Kate Trefry (Stranger Things) ne scriverà la sceneggiatura. Ross Jacobson e Jen Dana saranno invece i produttori.

Revolver andrà quindi ad unirsi al già fitto calendario di Ethan (che al momento è al lavoro su ben tre lungometraggi: Tonight at Noon, il nuovo film di Robert Eggers The Northman e Satan Is Real), mentre Maya è attualmente impegnata sul set della quarta stagione di Stranger Things, e ha da poco presentato il suo ultimo film Mainstream alla Mostra del Cinema di Venezia.