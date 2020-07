Revival, Mike Flanagan sul prossimo horror tratto da Stephen King: 'Preparatevi'

A maggio scorso è stato annunciato ufficialmente che Mike Flanagan dirigerà Revival, adattamento cinematografico dell'omonimo libro di Stephen King la cui regia era stata precedentemente affidata a Josh Boone.

Si tratta della terza collaborazione fra il celebre scrittore e l'acclamato regista, che dall'opera di King aveva già tratto i suoi film Il Gioco di Gerald e Doctor Sleep, ambizioso sequel di Shining di Stanley Kubrick.

Parlando al podcast The Kingcast, Flanagan nelle scorse ore ha rivelato che la prima bozza della sceneggiatura del film è completa e che lo stesso Stephen King "la adora". "Quello che amo di questa storia è che è un ritorno all'orrore cosmico, ed è così divertente", ha detto Flanagan. "È inesorabilmente oscuro e cinico e me la sto godendo al massimo. Penso che molto del lavoro di King sia così, c'è una sicurezza molto forte dal punto di vista sentimentale mentre questo è solo cupo e cattivo e mi piace per questo. Non ho mai finito un film in quel modo oscuro. Forse Absentia? Forse Ouija?"

Flanagan ha continuato svelando una sua passione, quella di leggere tutte le recensioni dei suoi film e serie tv, e ha notato che i critici segnalano sempre che i suoi film finiscono su una nota sentimentale o emotiva. "Mi ha fatto ridere questa cosa, quindi sapete cosa? Se volete un finale oscuro, lo avrete. Preparatevi".