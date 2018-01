Revenge Wedding: Cheryl Hines alla regia del suo secondo film

CBS Films ha annunciato che l'attrice candidata agli Emmy,, dirigerà la commedia. Per la Hines si tratta del secondo film diretto in carriera, dopo l'esperienza del 2009 con

La trama di Revenge Wedding inizia quando una donna scopre che il suo ricco fidanzato la tradisce e arruola la sua migliore amica e un gruppo di malviventi di basso profilo per trasformare il loro matrimonio perfetto in un circo della vendetta.

"Chiunque sia mai rimasto devastato da un tradimento si divertirà con il cuore con questa divertente avventura" ha affermato Cheryl Hines.

Il presidente di CBS Films, Terry Press, ha commentato:"Cheryl è astuta, ed essere una comica molto rispettata è una calamita per quei talenti comici intelligenti. Non potremmo essere più entusiasti del fatto che sia lei a dirigere Revenge Wedding".

Prodotto da Jordan Schur, Andrew O'Connor e Suzanne Todd, Revenge Wedding è stato scritto da David White, Tamara Chestna, Keith Merryman e David A. Newman.

Cheryl Hines è molto conosciuta per aver interpretato la moglie di Larry David, Cheryl, nella sit-com della HBO, Curb Your Enthusiasm, mentre recentemente è stata vista sul grande schermo in Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive di Jon Lucas e Scott Moore.