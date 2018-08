Revenge: ecco a voi i commenti più maschilisti al trailer!

È appena stato rilasciato un nuovo contenuto video di Revenge, il primo film che parla di vendetta dopo una violenza carnale diretto da una donna. in questa clip potete vedere i commenti più maschilisti raccolti in rete che si riferiscono al trailer del film, al cinema dal prossimo 6 settembre.

Si tratta nello specifico del trailer alternativo, intitolato "Haters". Quel che è certo è che questa pellicola non è passata inosservata. Diretta dalla regista francese Coralie Fargeat, arriva al cinema il 6 settembre prossimo. Revenge ha per protagonista la bellissima Matilda Lutz; questo film è un action/thriller con le carte in regola per diventare un caso cinematografico senza precedenti.

Sinossi: "Jen, sexy e sfacciata, viene invitata dal suo ricco amante alla tradizionale battuta di caccia che l’uomo organizza con due amici. Isolata nel deserto, la ragazza diventa presto preda del desiderio degli uomini e quello che doveva essere un week end di passio­ne si trasforma in un incubo, in una spietata caccia all’uomo. Per la prima volta un “rape and revenge movie” girato da una regista donna. Ricco di virtuose sequenze pulp, Revenge ricrea il classico gioco del gatto con il topo, mostrando come una donna sappia reagire alla violenza, al più vile degli atti maschili."