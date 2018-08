Revenge, di Coralie Fargeat: ecco la video-recensione

Scritto e diretto da Coralie Fargeat, Revenge è il primo rape and revenge movie realizzato da una regista donna e vede la partecipazione dell'attrice e modella italiana Matilda Lutz.

La star di The Ring 3 e L'Estate Addosso di Gabriele Muccino interpreta Jen, una giovane ragazza in viaggio negli Stati Uniti che va a trascorrere il fine settimana nella lussuosa villa del suo amante, Richard, che sorge in mezzo al deserto.

Il mattino seguente però si presenteranno due ospiti indesiderati, Stan e Dimitri, amici di Richard arrivati in anticipo per la loro annuale battuta di caccia. In assenza del padrone di casa i due abuseranno di Jen, e quando Richard lo scoprirà, invece di prendere le parti della ragazza, deciderà di toglierla di mezzo insieme agli amici.

Ma come tradizione dei rape & revenge, Jen sopravvivrà al tentativo di omicidio e tornerà più feroce e spietata che mai per vendicarsi dei suoi stupratori.

L'opera è tagliente, violenta, onirica e piena di cose da dire (sul femminismo e sul rapporto uomo-donna, argomenti attualissimi al giorno d'oggi) ma soprattutto magistralmente girata e ancor più straordinariamente interpretata dalla giovane e bellissima protagonista nostrana.



Dopo la nostra recensione adesso tocca anche alla video-recensione, che trovate in alto e sul nostro canale Youtube. Revenge arriverà nei cinema italiani dal prossimo 6 settembre, e il nostro consiglio è quello di non farvelo sfuggire.