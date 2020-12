Revenant, l'Oscar a Leonardo Di Caprio fu davvero meritato?

L'Oscar a Leonardo Di Caprio è stato uno dei più grandi tormentoni cinematografici dello scorso decennio: l'ex-star di Titanic ha inanellato negli ultimi vent'anni una serie di incredibili performance sul grande schermo, arrivando più volte a sfiorare una vittoria che finiva sempre per venirle soffiata sotto il naso.

L'episodio più clamoroso fu quello degli Oscar 2014, con un Matthew McConaughey in gran forma per Dallas Buyers Club arrivato in punta di piedi a negare la vittoria allo strepitoso Di Caprio visto in The Wolf of Wall Street, ancora oggi considerato forse l'apice della carriera dell'attore di Blood Diamond.

Ed è proprio qui che si alza il nostro interrogativo: siamo proprio sicuri che la prova offerta in Revenant sia da considerare la vera prova da Oscar del nostro Leo? Il dubbio che si trattasse di un premio assegnato per compensare la mancanza di due anni prima fu effettivamente sollevato già all'epoca, con tanti fan che, pur riconoscendo l'innegabile valore del film di Inarritu, proprio non riuscivano a convincersi che l'aver dormito in una carcassa di cavallo o l'essersi nutrito di fegato crudo potessero valere alcune sequenze completamente folli viste in The Wolf of Wall Street.

Certo è che, dando uno sguardo ai candidati di quell'anno, è comunque difficile pensare a un nome più meritevole di Di Caprio: il dubbio, però, resta vivo anche dopo tutti questi anni. E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Revenant - Redivivo.