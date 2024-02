Revenant, Inarritu si oppose fermamente al green screen: 'Verrebbe tutto una mer*a'

L'utilizzo del green screen nel mondo del cinema rimane tra i temi più caldi: sì alcune delle scene più iconiche degli ultimi anni sono state girate dietro uno sfondo verde che si conferma una delle scelte tecniche più utilizzate e diffuse.

Il cinema è digitale ma l'espansione della tecnologia ha gettato anche le basi su un acceso dibattito sulla perdita dell'elemento realistico, che ne ha visto il maggior esponente nel regista di Birdman e The Revenant Alejandro G. Iñárritu. Il regista, noto per un approccio "controcorrente", ha rifiutato l'utilizzo del green screen proprio nella pellicola con l'attore premio Oscar Leonardo diCaprio: "Se finissimo sul green screen tutti si divertirebbero, tutti sarebbero felici, ma molto probabilmente il film sarebbe una mer*a" ha così commentato Iñárritu affermando di aver insistito per non migliorare le scene in post-produzione.

Revenant, tratto da una storia vera, racconta la storia di sopravvivenza di Hugh Glass durante un gelido inverno sullo sfondo di una selvaggia America. Proprio per l'estrema ricerca di realismo di Alejandro G. Iñárritu, girare Revenant divenne un incubo per DiCaprio che provò quasi sulla propria pelle tutta la sofferenza vissuta dall'esploratore ma forse proprio l'attenzione per il dettaglio è stato l'elemento decisivo che ha portato l'attore a vincere, dopo anni di nomination, il premio Oscar.

