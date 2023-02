Revenant, il film con Leonardo DiCaprio è tratto da una storia vera?

Nel 2016 usciva Revenant, film di Alejandro González Iñárritu che ha fatto guadagnare a Leonardo DiCaprio il tanto atteso Oscar per "miglior attore protagonista". Nella storia, l'iconico e amatissimo attore hollywoodiano interpreta Hugh Glass: ma si tratta di una storia vera?

Oltrepassando le aggiunte filmiche operate in Revenant, sì: è una storia vera.

Hugh Glass è stato un personaggio realmente esistente. Egli era un esploratore e un cacciatore, che come anche si vedrà nel film verrà attaccato dall'orsa grizzly in Sud Dakota, evento che gli procurò quasi la morte.

Tale personaggio è stato il ruolo più difficile della carriera di DiCaprio: l'attore si è infatti sottoposto ad un duro allenamento per calarsi al meglio nella parte, al punto da affermare di "non volerlo fare mai più".

Nella storia originale, non fu Glass as uccidere l'orsa: furono i suoi compagni a salvarlo, sparando più volte al grizzly. In quel momento Hugh rappresentava un elemento scoperto e vulnerabile per il gruppo, che rischiava di rallentarli e renderli fragili. Il capitano Fitzgerald (interpretato da Tom Hardy) e Jim Bridger (Will Poulter) rimarranno con Hugh fino alla sua (prevista) morte: ma dopo una settimana, Hugh era ancora vivo. L'abbandono definitivo dei due porterà il protagonista a cercare vendetta.

Revenant verrà trasmesso questa sera alle 21:15 su Cielo: non perdetevelo! Ma soprattutto, non perdetevi delle nostra recensione di Revenant.