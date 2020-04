Reunion anche per High School Musical su Zoom, ma all'appuntamento manca qualcuno

Cosa c'è di meglio di una serata con tanti vecchi amici quando sei costretta a disertare il tuo amato festival di Coachella? Sarà stato questo probabilmente il pensiero di Vanessa Hudgens, che ha partecipato insieme ai suoi vecchi compagni d'avventura ad una reunion del cast di High School Musical.

Questa quarantena, dunque, dopo aver regalato momenti memorabili ai fan di The Office e La Tata, ha deciso di regalare un momento all'insegna della nostalgia anche a coloro che ormai più di dieci anni fa si emozionavano con la storia d'amore tra Troy e Gabriella e cantavano a memoria Breaking Free o What Time Is It.

Alla reunion erano presenti quasi tutti, almeno a giudicare dalla foto postata su Instagram da Hudgens stessa, in cui si vedono Lucas Grabeel, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, addirittura il regista Kenny Ortega! A pesare, però, è un'assenza piuttosto importante: quella di Zac Efron, volto di Troy Bolton e probabilmente unico attore, insieme a Vanessa Hudgens, a cui la carriera post-High School Musical abbia comunque regalato qualche soddisfazione.

Un'assenza sicuramente motivo di dispiacere per tanti fan, che potranno comunque consolarsi rivedendo per la prima volta insieme gli attori con cui qualche anno fa hanno gioito, pianto, ballato e cantato. Nel caso vogliate fare un tuffo nel passato, qui trovate la nostra recensione di High School Musical 3.