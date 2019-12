Reunion per Adam Sandler e Cole Sprouse alla premiere di Uncut Gems

La scorsa notte c'è stata la premiere di Uncut Gems e per l'attore e star del film è stato un momento doppiamente emozionante: oltre al debutto della pellicola che potrebbe valergli un Oscar come miglio attore, Adam Sandler ha anche rivisto Cole Sprouse, che insieme al gemello Dylan recitò al suo fianco in Big Daddy: Un papà speciale.

Nella commedia del 1999, dai toni anche molto commoventi, Sandler veste i panni di Sonny Koufax, adulto immaturo e senza lavoro che in un giorno qualunque della sua vita fatta di videogame e panini al McDonald riceve l'inaspettata visita di Julian, un bambino di cinque anni interpretato dai gemelli Sprouse che afferma di essere suo figlio. Da lì inizieranno una serie di avventure che dalla semplice vita quotidiana porteranno i due a stringere un intenso legame, che culminerà nell'adozione di Julian.

Sandler è stato entusiasta di rivedere il giovanissimo collega, ma quando gli è stato chiesto se avesse mai pensato di girare un seguito Big Daddy ha risposto: "Non proporrei mai un progetto del genere a Cole adesso: se la cava benissimo da solo."

Non sembra, dunque, che rivedremo Scuba Diving, il giocattolo preferito di Julian, sul grande schermo, complice anche l'età di Sprouse, ormai ventisettenne, e la sua fitta agenda sul set di Riverdale, che ha appena concluso la sua quarta stagione.

Date un'occhiata al primo trailer di Uncut Gems, il film girato in collaborazione con Netflix, una delle opere più mature ed intense dei Sandler che lo descrive come una lettera d'amore alla città di New York.