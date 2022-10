Return to Silent Hill: l'orrore Konami torna anche al cinema!

Non solo videogiochi: durante l'evento a tema Silent Hill del 19 ottobre 2022 c'è stato spazio anche per il ritorno della celebre serie horror di Konami al cinema grazie all'annuncio di Return to Silent Hill.

La genesi della nuova pellicola è stata raccontata attraverso un teaser trailer di circa sei minuti, che ha visto anche l'intervento del regista Christopher Gans, già noto per aver diretto il primo film dedicato al franchise ed uscito nelle sale cinematografiche nel corso del 2006, e del producer Victor Hadida. Durante il livestream non sono state mostrate clip vere e proprio del prossimo film, lasciando invece spazio a vari artwork e storyboard ufficiali di Return to Silent Hill.

Oltre a discutere dell'eredità lasciata dal film originale, Gans e Hadida promettono un'esperienza che sarà molto vicina ai videogiochi e che rilancerà al meglio il brand anche sul grande schermo. Return to Silent Hill è ancora nelle prime fasi di lavorazione, ma c'è grande curiosità di scoprire come si muoveranno gli autori con il nuovo progetto. Per la serie Konami si tratta della terza comparsa nel mondo cinematografico: dopo il primo lungometraggio c'è infatti stato spazio per un secondo film, Silent Hill Revelation, distribuito nel 2012 e diretto da M.J. Basset.

Cinema a parte, il brand farà il suo ritorno attraverso quattro nuovi videogiochi: tra questi è stato anche annunciato il remake di Silent Hill 2, previsto su PC e in esclusiva temporale console per PlayStation 5.