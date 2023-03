Return to Silent Hill: nuovi dettagli su cast e trama, sarà diversa rispetto al videogame?

Il nuovo film Return to Silent Hill è stato annunciato ad ottobre 2022 e da allora ci sono stati pochissimi aggiornamenti al riguardo, ma per fortuna in queste ore a fornire nuovi dettagli sul nuovo film della saga di Silent Hill ci ha pensato il sito tedesco Filmportal.

Secondo il portale, Return to Silent Hill sarà una coproduzione tedesco-britannica-serba tra la Maze Pictures di Monaco, Metropolitan e Davis Films di Parigi e The Electric Shadow Company e Lotus Wallace di Londra, con metà delle riprese che si svolgerà in Germania, tra Monaco, Penzing, Norimberga, Rossberg e il lago Ammer come location. Oltre alla sceneggiatura firmata da Christophe Gans, che è anche il regista, il film avrà una fotografia curata da Benoit Debie, con Felicity Abbott alla scenografia e Sébastian Prangère al montaggio.

La sinossi attuale recita così: “Spinto dalle ombre del suo passato, James Sunderland torna a Silent Hill per ritrovare il suo amore perduto, Mary Crane [da notare il cambiamento di nome dal gioco, ndr]. Ma l'oscura e inquietante cittadina non è più il luogo dei suoi ricordi: qui James incontra personaggi che sembrano fin troppo familiari e che cercano di distrarlo dalla sua ricerca di Mary. Più a lungo cerca Mary, più inizia a chiedersi se quella intorno a lui sia ancora la realtà o se sia caduto nell'oscuro mondo sotterraneo di Jacob Crane."

A quanto pare la storia è stata leggermente modificata rispetto a quella del videogame Silent Hill 2 (dal nome di Mary al nuovo personaggio di Jacob Crane), mentre per quanto riguarda il casting l'unico nome menzionato è l'attore britannico Jeremy Irvine, famoso per The Woman in Black: Angel of Death del 2015 e anche in War Horse di Steven Spielberg. Lo scoop di Filmportal sembra implicare che Jeremy Irvine interpreterà James Sunderland, anche se al momento non è possibile confermare queste informazioni.

