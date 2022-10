Return to Silent Hill: che cos'è Il Mito di Orfeo e perché è legato a The Sandman?

Durante l'evento dedicato a Silent Hill organizzato da Konami nelle scorse ore, è stato annunciato ufficialmente anche il nuovo film Return to Silent Hill, secondo adattamento cinematografico della famosa saga di videogiochi horror.

Secondo quanto riportato il film, che sarà diretto da Christopher Gans, già dietro la cinepresa per il primo film dedicato al franchise uscito nelle sale cinematografiche nel lontano 2006, sarà un adattamento di Silent Hill 2, videogame survival horror uscito nel 2002, e la storia sarà ispirata al Mito di Orfeo: di cosa si tratta?

La storia di Orfeo è una delle più famose della mitologia greca, e racconta della tragica morte di Euridice, sua moglie: la donna era amata da Aristeo, uno dei figli di Apollo, ma non ricambiando un giorno tentò di fuggire e nel farlo calpestò accidentalmente un serpente, che la morse e la uccise. Distrutto dal dolore Orfeo, tramite i suoi canti disperati, riuscì a convincere gli dei del regno dei morti, Ade e Persefone, a liberare Euridice e a farla tornare nel mondo dei vivi. I signori dell'aldilà però imposero una sola condizione: Orfeo avrebbe dovuto precedere Euridice per tutto il cammino fino all'uscita dell'Ade senza voltarsi mai all'indietro. Tuttavia, nel corso del tragitto, il protagonista iniziò a nutrire dubbi sulla promessa di Ade e Persefone, e per diverse ore lottò con la tentazione di voltarsi per verificare che Euridice lo stesse davvero seguendo verso l'uscita. La sua forza d'animo lo abbandonò proprio sulla soglia degli Inferi, quando a pochi metri dal traguardo Orfeo si girò in cerca di Euridice: la trovò davvero dietro di lui, ma avendo disubbidito agli ordini di Ade la ragazza fu risucchiata negli inferi e imprigionata per sempre.

Il mito di Orfeo è stato anche rivisitato nella serie a fumetti The Sandman di Neil Gaiman, che ha ispirato l'omonima serie tv di Netflix, e in futuro potrebbe essere adattato nell'attesa seconda stagione dello show. Nel videogame Silent Hill 2, la storia segue un marito vedovo che si reca a Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera di sua moglie morta tre anni prima: i parallelismi con il mito di Orfeo potrebbero essere interessanti da esplorare nell'adattamento cinematografico, anche se molto spesso il videogame viene paragonato a Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevsky.

