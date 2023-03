Return to Silent Hill: annunciati i due protagonisti e la trama ufficiale del film reboot

Deadline in questi minuti ha pubblicato grosse novità relative a Return to Silent Hill, nuovo film della saga cinematografica tratta dal famoso franchise di videogame targato KONAMI le cui riprese partiranno ufficialmente il mese prossimo.

I protagonisti saranno Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw), con le riprese che dovrebbero iniziare il prossimo mese in Germania e nell'Europa orientale: il progetto segnerà il ritorno del regista originale di Silent Hill, Christophe Gans. Scritto da Gans, Sandra Vo-Anh (che ha collaborato con Gans in La bella e la bestia) e William Josef Schneider, il film è basato su Silent Hill 2, il secondo e più popolare gioco della serie di videogiochi di Konami.

Secondo Deadline, il film seguirà James (Irvine), un uomo distrutto dal dolore dopo aver perso il suo unico vero amore (Anderson). Quando una lettera misteriosa lo richiama a Silent Hill in cerca della donna, James trova la città che un tempo conosceva oggi trasformata da un male sconosciuto. Mentre il protagonista scende più in profondità nell'oscurità, incontra figure terrificanti sia familiari che nuove e inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale mentre lotta per dare un senso alla realtà e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto.

"Return to Silent Hill è una storia d'amore mitologica su qualcuno così profondamente innamorato da essere disposto ad andare all'inferno per salvare la persona a cui tiene", ha dichiarato il regista. "Sono felice che i meravigliosi attori Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson abbiano scelto di accompagnarci in questo viaggio psicologico in un mondo horror che spero possa soddisfare e sorprendere i fan di Silent Hill".

