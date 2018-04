Rettifica: il villain di Solo: A Star Wars Story ora è un uomo? Enfys Nest è un mistero!

Le recenti informazioni che abbiamo su Solo: A Star Wars Story, ci hanno effettivamente confusi. Un personaggio del film diretto da Ron Howard, Enfys Nest, adesso viene indicato da una rivista come un uomo, contrariamente a quanto precedentemente riportato. Di certo è un grande mistero, non trovate?

Il villain dello spin-off, almeno per adesso, è sempre stato mostrato mascherato, e, nei video recentemente rilasciati, ha combattuto contro Han Solo e contro Tobias Beckett. Questo potrebbe voler dire che i personaggi principali della pellicola potrebbero averci a che fare davvero per tutta la durata dell'avventura spaziale!

Comunque, tornando a parlare del personaggio, fino ad ora in molti pensavano che sarebbe stato donna. Perlomeno perché è ciò che riportava una rivista francese. Tuttavia adesso si pensa che questa traduzione sia stata male interpretata, forse c'è stato un equivoco legato al linguaggio, qualcosa di interpretato in modo poco corretto. Un utente di Reddit ha condiviso un'immagine di una pagina di Star Wars Insider (una rivista con licenza ufficiale) sul subreddit di Star Wars Leaks che ha fornito una breve descrizione di Enfys Nest che recita:

"Il personaggio ha una reputazione malvagia come capo violento ed enigmatico di una banda di pirati - i Cavalieri della Nube - il micidiale Enfys Nest è un malvivente estremamente pericoloso e brutale. Con la sua faccia sempre nascosta sotto un casco spaventoso, Nest è letale, atletico e straordinariamente feroce. "

Come sempre per quanto riguarda le produzioni di Lucasfilm, c'è un gran segreto che circonda Enfys Nest. L'attore che ha interpretato la parte non è stato infatti ancora rivelato ufficialmente, e sono scattate subito le speculazioni di vario genere. Ovviamente, l'utilizzo di misure così estreme per nascondere "Enfys" sono certamente frutto di una strategia intenzionale, e vedremo pertanto a breve il motivo di tanta segretezza non appena il film arriverà nelle sale cinematografiche.

Ma quindi, è maschio o femmina? Noi ancora non l'abbiamo capito!