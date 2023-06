Retribution: Liam Neeson torna in azione nel trailer del nuovo adrenalinico action

Liam Neeson ha compiuto da poco 71 anni ma non accenna a rallentare: in queste ore, infatti, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Retribution, nuovo action arrivo per Lionsgate.

Il filmato promozionale, disponibile come sempre all'interno del player nell'articolo, presenta Liam Neeson nei panni di un dirigente di banca che deve trovare un modo per salvare la vita sua e dei suoi figli dopo aver scoperto che qualcuno ha piazzato una bomba sotto la loro auto, bomba che si attiverà qualora i nostri dovessero decidere di lasciare l'auto. Il misterioso avversario incastra il protagonista anche per la morte del suo migliore amico, il che rende la sua situazione decisamente più complicata.

Retribution è diretto da Nimrod Antal da una sceneggiatura scritta da Christopher Salmanpour, e Lionsgate lo descrive come un coinvolgente thriller ad orologeria che trascinerà il pubblico in una corsa adrenalinica per la redenzione e vendetta. Oltre al sempreverde Liam Neeson, il cast include anche sono Matthew Modine (Stranger Things), Noma Dumezweni (La sirenetta), Jack Champion (Avatar: The Way of Water), Lilly Aspell, Embeth Davidtz (Schindler's List) e Arian Moayed (Succession). I produttori sono Andrew Rona, Alex Heineman, Jaume Collet-Serra e Juan Sola.

Che cosa ne pensate da questo trailer? Ditecelo nella sezione dei commenti disponibile qui sotto.