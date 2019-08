In rete si cercano comparse per Suicide Squad, ma James Gunn avverte: 'E' una truffa'

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare in rete un avviso che invitava i fan della DC Comics a partecipare a dei casting per un fantomatico Suicide Squad 2, venduto come il nuovo film di James Gunn.

Il problema, come alcuni di voi avranno notato leggendo il titolo errato, è che l'annuncio è una banalissima truffa e l'acclamato regista e sceneggiatore James Gunn è dovuto comparire sui propri canali social per mettere in guardia i propri follower.

"Questa è una truffa" ha scritto l'autore di Guardiani della Galassia. "Quello non è nemmeno il titolo del film. Non ho idea di cosa si possa guadagnare con questo imbroglio, ma per favore fate attenzione alle persone senza scrupoli che girano online. Grazie ai fan della DC là fuori che hanno portato questo post alla mia attenzione."

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, l'annuncio garantiva una paga da $150 al giorno e la possibilità di lavorare a stretto contatto con Margot Robbie, Idris Elba e John Cena. Voi vi siete imbattuti in questo falso post? Se si, ricordate di strane alla larga.

Per altri, veri, approfondimenti su The Suicide Squad (e non Suicide Squad 2, come ha più volte sottolineato Gunn), vi segnaliamo che Steve Agee sarà King Shark e vi ricordiamo che Flula Borg si è unito al cast nella parte non meglio specificata dell'interesse amoroso di uno dei protagonisti.