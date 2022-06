Resurrection, Rebecca Hall star nel trailer del nuovo thriller psicologico

Il thriller psicologico Resurrection arriverà nei cinema americani a fine luglio e il nuovo trailer pone diversi quesiti nella mente dello spettatore senza ovviamente fornire risposte. Occorre aspettare l'uscita nelle sale cinematografiche di questo nuovo film che mette di fronte due importanti star di Hollywood.

Si tratta di Rebecca Hall e Tim Roth, che nel trailer ci introducono in quello che sembra a tutti gli effetti un mondo in cui qualcosa di terribile sembra essere in agguato in ogni angolo.

Cosa può essere successo a Margaret (Hall) e David (Roth) per farli scontrare in questo modo?

Nel video si vede una donna che incontra un uomo legato a qualcosa di traumatico del suo passato e che può farle perdere il controllo sulla propria vita, facendo preoccupare anche sua figlia.

Il film è scritto e diretto da Andrew Semans. Tim Roth ha recitato di recente in un film presentato a Venezia; ecco la recensione di Sundown, con protagonista l'ex star di Pulp Fiction.



Il ruolo di Rebecca Hall in Resurrection è quello di una madre single il cui tempo è totalmente dedicato alla carriera e alla vita con sua figlia Abbie (Grace Kaufman).

La loro quotidianità viene sconvolta da un uomo, David, interpretato da Tim Roth, che in passato ha abusato di Margaret. Da un momento all'altro David inizierà a comparire in ogni luogo in cui è presente la donna.



Nel 2019 Rebecca Hall è diventata protagonista di The Night House, diretto da David Bruckner.