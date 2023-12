Quel che resta del giorno, Meryl Streep non passò il provino per il film!

Tutti conoscono Meryl Streep come la leggenda di Hollywood ma, a volte, capita anche alle leggende di essere rifiutate. Per Quel che resta del giorno, infatti, l'attrice vincitrice di tre premi Oscar fu provinata tra le tante interpreti che avrebbero potuto interpretare il ruolo di Miss Kenton.

Quel che resta del giorno rientra dei 10 migliori ruoli della carriera di Anthony Hopkins riuscendo a coniugare perfettamente sentimenti e politica. Per interpretare Miss Kenton fu scelta Emma Thompson che fu apprezzatissima per la sua performance. L'approccio che l'attrice ebbe al ruolo risultò molto più adeguato di quello di altre interpreti che si presentarono ai provini per vestire i panni dello stesso personaggio.

Tra le tante attrici che tentarono l'audizione ci fu Meryl Streep che, fin da subito, si mostrò molto affascinata dalla storia e da Miss Kenton. Nonostante ciò, l'interprete fu scartata a favore di Emma Thompson. Con decenni di carriera alle spalle, Quel che resta del giorno è solo uno dei 3 film (conosciuti ed importanti) nel quale Meryl Streep non ha passato il provino. Insomma, un caso talmente raro da entrare nella storia.

La protagonista di Quel che resta del giorno, Emma Thompson ha parlato degli standard di Hollywood sulle scene d intimità nei film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!