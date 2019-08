La Resistenza sarà nei guai in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, parola di John Boyega

Nel corso di una recente intervista promozionale John Boyega, che nella trilogia sequel di Star Wars interpreta Finn, ha rivelato alcuni dettagli relativi all'attesissimo Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker, il nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams

In particolare, Boyega ha spiegato che le cose saranno davvero difficili per la Resistenza nel nuovo capitolo.

Partendo da un paragone con i precedenti due capitoli, l'attore ha ricordato quanto l'esercito del generale Leia fosse ben organizzato ne Il Risveglio della Forza, con il successivo Gli Ultimi Jedi che però ne ha letteralmente decimato i ranghi provocando delle conseguenze molto serie con le quali i protagonisti dovranno fare i conti ne L'Ascesa di Skywalker.

"La Resistenza è al verde, non hanno armi, non hanno alleati, non hanno uomini. Avete visto in quanti sono rimasti dopo Gli Ultimi Jedi. Non è una bella situazione ... L'oscurità, per la prima volta da tanto tempo, ha fatto 10 milioni di balzi in avanti. Non sarà facile."

Secondo Boyega, la mancanza di una leadership e l'insicurezza dettata da questa condizione precaria getterà nello sconforto l'intero gruppo, causando malcontenti fra i suoi rappresentanti.

"E per noi occuparci di questa cosa sarà difficile perché gli eroi della Resistenza sono un po' folli. Ci sarà un conflitto tra noi, tra noi stessi, per capire il nostro passato. Tutto ciò è stato affrontato in modo magnifico e non vedo l'ora. E il peggio è che dovremo affrontare questo nuovo nemico [Palpatine, ndr]. E perché Rey è vestita così? Voglio dire, chi ha scelto il suo guardaroba? Un sacco di domande, un sacco di domande. E Finn è pienamente coinvolto in quello, il che è fantastico!"

Insomma, le aspettative continuano a salire dopo le anticipazioni di Mark Hamill sul ritorno di Luke e il teaser trailer di Star Wars IX della D23, nel quale Rey viene mostrata con un abito nero e una doppia spada laser rossa tipica del Lato Oscuro.

