I residenti del Bronx sono stanchi dell'invasione dei fan di Joker

Il Joker di Todd Philips sta assumendo in tempi brevissimi la forma di un film iconico, di quelli di cui si parlerà per anni e destinati ad entrare nella storia della cultura pop, tale è il successo di critica e mediatico che il film sta riscuotendo.

Com'è logico in situazioni del genere su internet non si fa altro che parlarne, tra discussioni, citazioni e una quantità abnorme di meme messi in circolazione; uno degli ultimi sviluppi della popolarità del personaggio di Joaquin Phoenix riguarda però una delle location del film, vale a dire la scalinata che collega il resto di Gotham City all'appartamento di Arthur e sua madre.

La lunga serie di gradini che il nostro protagonista scende ballando durante una delle scene più famose del film è situata nel Bronx, ed è ora oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio da parte dei fan, che stanno accorrendo numerosi ogni giorno per scattare l'inevitabile foto ricordo. Una situazione che, però, non sta tanto bene ai residenti del luogo che, secondo quanto riportato dal Gothamist, si sono detti fiduciosi che la cosa possa terminare il prima possibile.

Al di là di ogni polemica, comunque, Joker continua nella sua marcia trionfale: il film di Philips ha già superato i 750 milioni di incasso ed ora punta dritto ai 900. E pensare che qualcuno, secondo quanto trapelato alcuni giorni fa, avrebbe addirittura voluto che il film venisse cancellato.