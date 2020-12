Residente Evil, terminate le riprese del reboot? La t-shirt celebrativa cita il videogioco

Applied Arts FX Studio, la compagnia di effetti speciali che ha lavorato al trucco degli zombie reboot cinematografico di Resident Evil, ha annunciato ufficialmente la fine dei propri lavori sul film in vista delle vacanze di Natale.

Al momento non è chiaro se il "Wrap" si riferisca agli impegni di AAFX o se siano effettivamente terminate le riprese della pellicola, ma lo studio ha condiviso sui social una suggestiva t-shirt celebrativa che è stata regalata a tutto il team.

"Abbiamo finito i lavori per Resident Evil, e quanto è divertente questa maglietta ispirata a RE che è stata regalata a tutti quanti" ha scritto l'account ufficiale di AAFX su Instagram, dove ha postato la foto della maglietta che raffigura il primo zombie con cui i giocatori entrano in contatto giocando il primo Resident Evil. "Durante questi tempi le riprese sono state molto dure, quasi interamente in location, e generalmente il nostro team ha passato 17-18 ore al giorno sul set, ma siamo riusciti a mettere insieme un po' di fantastico lavoro. Un grande grazie a tutto il team che ha contribuito."

Con protagonisti Donal Logue, Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Chad Rook and Neal McDonough, l'uscita del film è stata recentemente fissata al 9 settembre 2021. Qui potete trovare le immagini dell'iconica Villa Spencer sul set di Resident Evil.

Intanto, il regista Paul W.S. Anderson ha aperto a un suo ritorno nel franchise.