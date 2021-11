Resident Evil, zombie e lanciarazzi nel nuovo trailer di Welcome to Raccoon City

A pochi giorni dal precedente trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City, Sony Pictures Italia ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo filmato promozionale per l'atteso reboot cinematografico della celebre saga di videogame survival-horror di Capcom.

Come potete vedere nel player all'interno dell'articolo, il filmato mostra i protagonisti del nuovo film della saga alle prese con le mostruosità che infestano Raccoon City, dai semplici zombie a dei veri e propri mostri mutanti deformi: stando a quanto dichiarato nelle scorse settimane per la campagna promozionale del film, Resident Evil Welcome to Raccoon City farà paura e spingerà l'acceleratore sulla componente horror che caratterizzò i primi capitoli della saga di videogiochi giapponesi, prendendo dunque una direzione molto diversa rispetto al primo franchise cinematografico di Resident Evil diretto da Paul WS Anderson e interpretato da Milla Jovovich.

Diretto da Johannes Roberts il film è interamente ambientato a Raccoon City, cittadina che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation: ora una città morente del Midwest, l'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà in Italia dal 25 novembre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.