Resident Evil: Welcome to Racoon City, eroi e i mostri sono tutti tratti dal videogioco

Le prime foto ufficiali di Resident Evil: Welcome to Racoon City hanno promesso ai fan del celebre franchise di videogiochi una forte fedeltà al materiale di partenza, e il regista Johannes Roberts ha ribadito la cosa in una nuova intervista promozionale.

Parlando con IGN, Roberts ha confermato che il film conterrà esclusivamente personaggi e creature che hanno debuttato nella serie di videogiochi: "Ci siamo sempre rifatti al videogame ogni volta che cercavamo di concepire i nostri personaggi, le creature e i luoghi. Era la nostra stella polare. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Capcom. Ogni personaggio e creatura provengono dal gioco originale perché volevo essere il più fedele possibile alla saga. Volevo creare una sensazione davvero coinvolgente per i fan. Ma questa è diventata anche la parte più difficile dell'adattamento, perché non volevo limitarmi solo a portare il gioco sullo schermo: doveva essere una cosa a sé stante con un look autentico e adatto al nostro mondo."

Il regista ha anche parlato del look delle creature mostruose che i fan incontreranno in Resident Evil: Welcome to Racoon City: "C'è davvero tanta roba lì dentro: voglio dire, alcune delle creature sembrano fottutamente incredibili. E' stato un misto di protesi, CGI e artisti di make-up specializzati in mostri. Ci sono alcune cose meravigliosamente bizzarre in questo film. I fan le riconosceranno immediatamente, ma il nostro obiettivo era anche quello di andare oltre il gioco e dare l'impressione che queste terrificanti creazioni potessero davvero esistere nella vita reale."

Welcome to Raccoon City è un libero adattamento dei primi due giochi della serie Resident Evil. Sebbene i precedenti film di Resident Evil includessero anche una serie di personaggi e creature ispirati ai giochi, la serie si concentrava principalmente su Alice, un personaggio originale interpretato da Milla Jonovich. Il nuovo film si concentrerà invece su protagonisti storici della saga come Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy e altri.