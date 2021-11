Resident Evil Welcome to Raccoon, la star di Chris Redfiled prova i videogame originali

Resident Evil Welcome to Raccoon City sarà fedele ai videogiochi e prenderà una direzione molto diversa rispetto a quanto visto nella saga originale con Milla Jovovich, e a testimoniare il collegamento con i videogame Capcom ci ha pensato l'attore Robbie Amell, interprete di Chris Redfield

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, infatti, l'attore si è seduto davanti ai videogame di Resident Evil e Resident Evil 2 per mettere alla prova le sue abilità e parlare dello sviluppo del nuovo film Sony Pictures. Gustatevi il filmato e fateci sapere quali sono le vostre aspettative per il film, in attesa della nostra recensione in anteprima.

Ricordiamo che Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato diretto da Johannes Roberts, con la storia che adatterà proprio il primo e il secondo episodio della famosa saga di videogiochi e racconterà la sanguinosa caduta della pacifica e tranquilla Raccoon City per mano degli esperimenti fallimentari della spietata Umbrella Corporation. Nel cast, oltre ad Amell, anche Kaya Scodelario come Claire Redfield, la star di Ant-Man & The Wasp Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Tom Hopper come Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy, Lily Gao come Ada Wong, Donal Logue come capo Brian Irons e Neal McDonough come William Birkin.

Per altri approfondimenti non dimenticate di dare un'occhiata al nuovo trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City.