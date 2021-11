Resident Evil Welcome to Raccoon, nel sequel ci sarà Barry? Il regista fa sognare i fan

Dato che si è già parlato di un sequel di Resident Evil Welcome to Raccoon City, il regista Johannes Roberts ha discusso della possibilità di inserire il personaggio di Barry nei prossimi film della saga.

Nello specifico, durante l'intervista concessa a ComicBook, Roberts ha rivelato che Barry era già stato preso in considerazione per Resident Evil Welcome to Raccoon City, la cui sceneggiatura include qualche riferimento al personaggio. "Non ho idea di cosa mi sia permesso dire e cosa non, ma non credo di fare qualche spoiler dicendo che Barry non è nel film. Mi dispiace per i fan di Barry. Ma c'è un riferimento che reputo molto divertente, e al momento basti dire che abbiamo discusso delle future potenzialità della saga e che se tutto andrà come deve andare vi garantisco che arriverà il momento di Barry. Quindi, se siete fan del personaggio, non dovete preoccuparvi: Barry c'è, sta solo aspettando dietro le quinte."

Per quanto riguarda il film adesso al cinema nelle sale italiane, in una recente intervista Johannes Roberts ha spiegato perché ha deciso di unire i primi due videogame in Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ricordiamo infatti che il reboot della saga cinematografica di Resident Evil è basato sulle storie dei videogiochi originali della serie Capcom, ed è totalmente slegato dai precedenti film con Milla Jovovich.

Avete già visto il film? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.