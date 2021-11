Resident Evil: Welcome to Raccoon City, zombie e bambini nel nuovo trailer ufficiale

I fan che attendono con trepidazione l'uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City non vedono l'ora di tuffarsi nelle atmosfere dei primi capitoli della saga videoludica, ritenuti ancora oggi i migliori del franchise: un desiderio che sembra destinato a essere esaudito, almeno a giudicare dal nuovo trailer.

Mentre il regista già parla di un sequel di Resident Evil Welcome to Raccoon City, infatti, Sony continua a far crescere l'hype rilasciando questo nuovo filmato che ci anticipa qualcosa di ciò che vedremo nell'attesissimo film di Johannes Roberts che, ricordiamo, si pone come un completo reboot rispetto alla saga cinematografica con protagonista Milla Jovovich.

Nel trailer si parla dunque chiaramente degli esperimenti condotti dalla Umbrella Corporation anche sui bambini, gli stessi bambini che contribuiscono a rendere particolarmente inquietanti alcune scene di questo trailer che ci mostra, oltre ovviamente agli attesissimi zombie, anche alcuni dei principali protagonisti del film, da Jill Valentine (Hannah John-Kamen) a Chris Redfield (Robbie Amell), passando per Leon Scott (Avan Jogia) e Claire Redfield (Kaya Scodelario).

Quali sono le vostre impressioni dopo questo nuovo trailer? Credete che il film di Roberts possa finalmente rendere giustizia a una delle saghe horror più amate di sempre? Diteci la vostra nei commenti! Il regista di Welcome to Raccoon City, intanto, ha parlato delle differenze con i vecchi Resident Evil.