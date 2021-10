Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il trailer alternativo è ancora più horror!

Il primo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha già spaccato i fan dell’amata e popolare saga di videogiochi di CAPCOM. Il trailer è sorprendente sotto certi punti di vista, ma quel che è certo è che i fan sono pronti ad immergersi nuovamente nell’universo di Resident Evil, anche attraverso un nuovo trailer fan-made ancora più spaventoso!

Considerando che il trailer originale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City si è concentrato maggiormente sul fan service, ricreando alcune scene iconiche del videogioco e proponendo luoghi familiari agli appassionati, il trailer fan-made che potete vedere qui sopra sembra tutta un’altra cosa.



Inizia con una bambina zombie che viene investita da un camionista e si sviluppa con legioni di non morti, mostri spaventosi e altre nuove scene con un cenno a uno dei momenti più memorabili del gioco originale del 1996: un incidente in elicottero e lo sfortunato destino del suo pilota.

Anche coloro che non hanno familiarità con il franchise potrebbero essere pronti per un viaggio di sola andata a Raccoon City questo novembre per godersi un film horror, e se volete arrivarci preparati scoprite il cast di Resident Evil: Welcome to Racoon City nel nostro focus.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà nei cinema il 24 novembre, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo trailer alternativo!