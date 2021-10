Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ecco il primo teaser del reboot!

In attesa del trailer in arrivo domani, è stato pubblicato un teaser di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Le prime immagini del video pubblicato ci hanno permesso di dare un'occhiata ai nuovi personaggi e alle inquietanti ambientazioni, rivelando il giusto. Un assaggio che avevamo avuto già con le prime foto di questo Resident Evil.

Al centro della vicenda ci sarà una corporation farmaceutica, il cui esodo dalla città di Raccoon City ha reso il posto una landa desolata, con un "grande male" che si nasconde sotto la sua superficie. Quando quel male si palesa i cittadini sopravvissuti dovranno scoprire cosa si celava un tempo dietro la casa farmaceutica e come poter andare avanti. Interessante il cast scelto per Residet Evil Welcome to Raccoon City, che conta attori che già conosciamo piuttosto bene.

"[I] film precedenti non hanno mai catturato l'essenza del gioco e le sensazioni che ho provato mentre ci giocavo appunto (non è una critica, penso che siano solo andati in una direzione diversa)", ha raccontato il regista Johannes Roberts, spiegando il perché della scelta di fare un reboot. "Volevo tornare all'orrore originario. Volevo paura e atmosfera piuttosto che azione e basta. Penso che i fan del gioco si sentissero allo stesso modo: volevano vedere i personaggi e i luoghi iconici e sentire che il film era più in linea con l'universo del videogioco di Resident Evil, quindi è proprio per questo che abbiamo scelto di seguire questa direzione".

Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà il 24 Novembre al cinema. Il suo trailer sarà disponibile domani, mentre adesso possiamo dare un primo sguardo al teaser.