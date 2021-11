Resident Evil Welcome to Raccoon City, com'è cambiata l'origine dei famosi cani-zombie?

Dopo aver discusso la scena post credit di Resident Evil Welcome to Raccoon City, oggi parliamo di come il reboot cinematografico della famosa saga di videogiochi targati Capcom abbia spiegato l'origine dei famosi cani-zombie.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ricrea e reinventa diversi elementi dei giochi classici della saga, ma l'inclusione dei cani zombie differisce di molto rispetto al materiale originale: in Welcome to Raccoon City, infatti, i cani zombie non sono il prodotto di un esperimento genetico andato orribilmente storto, ma vengono presentati come animale da compagnia del famoso camionista infetto del prologo di Resident Evil 2.

Nel film, dopo che il camionista investe accidentalmente uno zombie su una strada buia e tempestosa, il cane lecca il sangue infetto che si riversa sulla strada mentre il camionista si ferma per osservare la scena nel tentativo di prestare soccorso alla vittima. Invece che essere attaccato dalla ragazza zombie investita, come accade nel remake del videogioco uscito nel 2019, il camionista viene invece morso dal suo stesso cane mentre l'animale soccombe agli effetti mostruosi del T-virus.

Come i lettori di Everyeye ricorderanno, uno dei momenti più spaventosi nei giochi di Resident Evil vedeva per protagonisti proprio i cani zombi, che nel primo capitolo della saga irrompevano senza preavviso attraverso le finestre della Spencer Mansion per attaccare Chris Redfield e Jill Valentine mentre i giocatori esploravano la casa invasa dai non morti. Inoltre, i cani zombi sono stati i primi nemici visti in assoluto nel franchise, dato che attaccano i membri della squadra STARS costringendoli a riparare tra le mura della magione. Nel videogame Resident Evil 2, invece, i cani zombi tornavano come segugi della polizia tenuti nel canile della centrale e dopo essersi liberati davano filo da torcere ai giocatori nei panni di Leon S. Kennedy e Claire Redfield.

