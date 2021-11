Resident Evil: Welcome To Raccoon City, il regista sul sequel: 'ne abbiamo parlato'

L'attesissimo Resident Evil: Welcome to Raccoon City non è ancora uscito ma il regista Johannes Roberts sta già parlando dei suoi piani per un sequel del reboot della saga videoludica della CAPCOM.

La pellicola adatterà principalmente i primi due giochi della serie e, nel primo trailer di Residen Resident Evil Welcome to Raccoon City, abbiamo anche visto scorci di personaggi di altri giochi, inclusi i gemelli Ashford. Quei giochi, Resident Evil e Resident Evil 2, seguono i poliziotti Claire e Chris Redfield mentre combattono contro orde di non morti e scoprono la nefanda trama della Umbrella Corporation e il suo siero zombie. La pellicola vede protagonisti Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Robbie Amell come Chris Redfield, Tom Hopper come Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy, Nathan Dales come Brad Vickers, Marina Mazepa come Lisa Trevor e Neal McDonough come Dr. William Birkin.

Il film sta cercando di attirare un pubblico molto ampio, non solo i fan dei videogiochi, e se sarà un successo al botteghino aprirà la strada a un sequel. "In questi ultimi anni, c'è stato un cambiamento nel modo in cui vengono realizzati e percepiti gli adattamenti dei giochi per computer, e riguardo a un pubblico che lo avrebbe visto. Il concetto di questo film è quello di essere un film spaventoso e autonomo che dovrebbe davvero fare appello a un vasto pubblico" ha detto Roberts.



Il prossimo film potrebbe essere basato su Resident Evil 4, che segue la storia di Leon Kennedy mentre viaggia attraverso la Spagna rurale alla ricerca della figlia del presidente.

“Sono ossessionato dal quarto capitolo. Posso davvero vederlo diventare parte della prossima puntata. Ci sono molte storie interessanti e piccoli dettagli che abbiamo portato in questo film, ma sarebbe fantastico espanderli. Ci sono personaggi che non abbiamo usato che ci piacerebbe espandere nel prossimo film. C'è anche un lato diverso di Resident Evil con Village e Resident Evil 7, dove c’è un mondo molto più oscuro e orribile. Sarebbe fantastico esaminare anche questo lato delle cose. Ci sono state sicuramente delle conversazioni. Abbiamo davvero creato alcuni personaggi iconici con Chris, Claire, Wesker e Leon. Speriamo che sia l'inizio di un nuovo capitolo” ha concluso Roberts.



Vi piacerebbe vedere proseguire questa storia? La pellicola arriverà al cinema il 24 novembre, intanto potete dare un'occhiata alla featurette di Resident Evil Welcome to Raccoon City dedicata a Jill Valentine.