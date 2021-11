Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il regista: 'è un film horror fedele ai giochi!'

Resident Evil: Welcome to Raccoon City si appresta ad uscire nei cinema di tutto il mondo, la pellicola è basata sul popolare franchise di videogiochi horror CAPCOM. Lo sceneggiatore e regista del film, Johannes Roberts, ha spiegato in una recente intervista con Entertainment Weekly le motivazioni che lo hanno portato a partecipare al progetto e ciò che dobbiamo aspettarci.

Roberts ha ammesso di aver firmato senza sapere cosa voleva fare la Constantin Film, il team di produzione dietro tutti i film di Resident Evil. Il regista ha parlato anche dei sei film con Milla Jovovich: “Non hanno mai avuto a che fare con i giochi. Sono horror” ha detto. Il remake acclamato dalla critica di Resident Evil 2 nel 2019 ha dato la spinta a Robert per realizzare questo progetto e tra le influenze cinematografiche che lo hanno ispirato ci sono film come Dark Waters e la serie TV Chernobyl. "Mi ricordo di aver giocato al secondo gioco e ho pensato 'Questo è un film.' Mi ha semplicemente sconvolto completamente. L'estetica, il tono, l'atmosfera. Sono un tipo horror. Sono un tipo da Stephen King. Sono un tipo da John Carpenter. Tutte queste cose sono in qualche modo integrate nel tessuto di questo film. Ero tipo, 'Facciamo di nuovo un film spaventoso!'"

Dal trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City si capisce che questo film ha ripreso fedelmente alcuni ambienti molto conosciuti dai giocatori come la villa e il dipartimento di polizia di Raccoon City. “Penso che [Welcome to Raccoon City] imposti tutto molto bene, una storia di origine per ciascuno dei nostri personaggi, penso che sarebbe davvero importante per me che non lo usiamo solo come trampolino di lancio per poi entrare nel nostro pazzo mondo. Penso che ci sia così tanto nei giochi che è così affascinante ed eccitante che mi piacerebbe davvero continuare ad esplorare questo mondo".

Roberts ha anche definito Resident Evil 4 "un gioco sorprendente e rivoluzionario" e gli piacerebbe adattare quella storia in futuro, ma ha anche ammesso di non aver avuto la possibilità di giocare all’ultimo titolo della serie, Resident Evil Village. Il motivo? Roberts non è stato in grado procurarsi una Playstation 5. Il regista ha anche confermato che il film non è ambientato nello stesso universo della prossima serie Netflix di Resident Evil dicendo: "sono due cose molto separate. A parte il nome, non c'è davvero alcun crossover. Quella è una cosa fantascientifica Netflix molto diversa, mentre questo film è un horror retrò, in stile Stephen King. E questo è super, super fedele ai giochi."



Non perdetevi il nostro focus con tutti gli easter egg del trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City in uscita il prossimo 25 novembre 2021.