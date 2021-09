Resident Evil: Welcome to Raccoon City è rated-r, per le ragioni che potete immaginare!

L'imminente nuovo adattamento della serie di videogiochi di Capcom, Resident Evil: Welcome To Raccoon City, ha ricevuto ufficialmente un rating R e uscirà nei cinema come vietato ai minori.

Le ragioni sono tutte quelle che potrebbero venirvi in mente: stando ad nuovo rapporto pubblicato da Bloody Disgusting, l'MPA ha annunciato ufficialmente che Resident Evil: Welcome to Raccoon City è classificato come R, col punteggio motivato dalla presenza di forte violenza, sangue gore e linguaggio scurrile, una miscela di elementi che l'MPA negli USA ritiene non adatta a persone sotto i 17 anni che non siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Come ricorderanno i fan di lunga data del franchise, anche tutti e sei i film di Resident Evil di Paul WS Anderson sono usciti classificati R, ma le loro restrizioni sui contenuti derivavano principalmente da un'azione fantascientifica brutale, cosa che non riguarda il reboot. Al contrario, Resident Evil: Welcome To Raccoon City ha ottenuto la sua valutazione R per via della sua spiccata natura horror, del resto già anticipata dalle prime foto ufficiali di Resident Evil, che oltre a svelare i protagonisti hanno anche anticipato dei mostri raccapriccianti dell'Umbrella Corporation e un'atmosfera intrisa di nebbia e inquietudine.

Ricordiamo che Resident Evil: Welcome To Raccoon City è basato principalmente sui videogiochi classici della serie, Resident Evil 1 e Resident Evil 2, dettaglio fondamentale che lo allontanerà anni luce dalle atmosfere fantascientifiche dei film con Milla Jovivic. In attesa di un trailer ufficiale, scoprite tutto il cast e i personaggi di Resident Evil: Welcome to Raccon City.