Resident Evil: Welcome to Raccoon City, si parla ancora di Umbrella Inc. nel nuovo poster!

Ottobre è per definizione il mese più spaventoso dell'anno: quale momento migliore, dunque, per cominciare a svelare finalmente al mondo parte di ciò che vedremo in uno degli horror più attesi dei prossimi mesi? Resident Evil: Welcome to Raccoon City è sempre più vicino ed è finalmente ora di ricevere qualche anticipazione.

Proprio nelle scorse ore il primo trailer ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha fatto impazzire i fan che, seppur con le riserve di chi è abituato a vedere le proprie saghe videoludiche preferite fatte a pezzi sul grande schermo, hanno potuto constatare l'intento di una fedeltà pressoché assoluta ai primi capitoli del celebre franchise horror.

Per incentivare ulteriormente un hype già alle stelle, dunque, ecco anche il nuovo poster ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City: "Scoprite l'origine del male" è l'invito che ci viene rivolto mentre il ben noto ombrello bianco e rosso della Umbrella Corporation fa bella mostra di sé in uno scenario decisamente poco rassicurante.

Attualmente, comunque, non si hanno ancora notizie relative alla data d'uscita del film: la speranza è ovviamente che anche da questo punto di vista gli aggiornamenti non tardino ad arrivare. Di recente, intanto, per Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato confermato il Rating R.