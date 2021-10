Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Leon Kennedy protagonista della nuova featurette

Sony Pictures Entertainment ha diffuso una nuova featurette di Resident Evil: Welcome to Raccoon City con protagonista l’amato personaggio dei videogiochi Leon S. Kennedy, interpretato da Avan Jogia. Lo scrittore e regista Johannes Roberts ci spiega quale versione dell’eroe voleva portare sul grande schermo.

La pellicola vedrà protagonisti anche altre amate icone della saga Capcom, come Chris e Claire Redfield e Jill Valentine interpretati dagli attori Robbie Amell, Kaya Scodelario e Hannah John-Kamen. Nella nuova featurette, che potete vedere qui sopra, Roberts spiega come Welcome to Raccoon City "volesse omaggiare il secondo gioco originale in cui Leon era un eroe piuttosto nerd e riluttante". Roberts dice anche che invece di cercare un attore che assomigliasse a Leon dei giochi, stava cercando qualcuno che potesse dare vita alla personalità del classico Leon: “Non volevamo qualcuno che sembrasse identico ai videogiochi, ma qualcuno che non avesse alcun legame emotivo".



Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City, il film seguirà gli eventi dei primi due giochi del franchise quando un virus mortale provoca un'epidemia di zombie nella famosa cittadina, ecco la sinossi ufficiale: “Tornando alle terrificanti radici del popolare franchise, il fan e regista Johannes Roberts porta in vita i giochi del franchise da miliardi di dollari e l'adattamento videoludico di maggior successo della storia per un'intera nuova generazione. Un tempo sede in forte espansione del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha lasciato la città in una landa desolata. Quando il male viene scatenato, gli abitanti della città sono per sempre...cambiati...e un piccolo gruppo di sopravvissuti deve lavorare insieme per scoprire la verità dietro l'Umbrella e superare la notte".



Questo nuovo adattamento arriverà nei cinema il 24 novembre, nel frattempo non perdetevi il nostro video con tutti gli easter egg di Resident Evil Welcome to Raccoon City.