Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ci sono Leon e Jill nelle prime foto ufficiali!

C'è grande attesa intorno a Resident Evil: Welcom to Raccoon City, il film che promette di rendere finalmente giustizia sul grande schermo ad una delle saghe horror più amate della storia dei videogiochi. Ma che aspetto avranno gli eroi a cui toccherà raccogliere l'eredità di Milla Jovovich?

La produzione ci permette finalmente di scoprirlo proprio in queste ore: dopo la foto con cui ci era stato dato il benvenuto a Raccoon City alcuni mesi fa, infatti, poco fa sono apparse in rete le prime immagini ufficiali che vedono ritratti alcuni dei principali protagonisti del film di Johannes Roberts.

Nelle foto rilasciate in questi istanti troviamo dunque Albert Wesker (Tom Hooper), Brad Vickers (Nathan Dales), ma anche e soprattutto Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Chris Redfield (Robbie Amell) e Leon S. Kennedy (Avan Jogia), seguiti da Claire Redfield (Kaya Scodelaro) e Lisa Trevor (Marina Mazepa).

Foto che, naturalmente, non ci fanno spoiler relativi alla trama di questo attesissimo reboot, ma che permettono finalmente ai fan di avere un'idea più chiara di ciò che ci ritroveremo davanti una volta in sala. Quali sono le vostre aspettative? Trovate convincenti queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, ricordiamo, il cast è tornato sul set di Resident Evil: Welcome to Raccoon City per delle riprese aggiuntive.