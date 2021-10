Resident Evil: Welcome To Raccoon City, Jill Valentine è tostissima nella nuova featurette

Sony Pictures sta deliziando i fan di Resident Evil: Welcome to Raccoon City negli ultimi giorni, diffondendo online alcune featurette che ci presentano gli amati personaggi ed i loro nuovi interpreti. Oggi è la volta di Jill Valentine interpretata da Hannah John-Kamen nel reboot che ci riporterà alle origini della saga.

"Lavora nelle forze di polizia in questa piccola città...è molto fedele", spiega l'attrice nel video che trovate in calce alla notizia. “Non scherzi con lei. È una tipa tosta". Come sottolinea la clip, è più che competente e disposta a mettere in gioco la sua vita per i suoi compagni. Il cast include Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper nei panni di Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy e Neal McDonough come William Birkin.

Nei giorni scorsi sono state rilasciate altre featurette di Resident Evil Welcome to Raccoon City che ci hanno presentato Leon e l'antagonista Wesker. Dato che l’uscita del film si avvicina conoscere un po’ di più questi personaggi attraverso questi video non fa alto che aumentare l’hype dei fan, dato che la pellicola segnerà l’inizio di un nuovo universo ispirato alle trame dei classici giochi di Resident Evil di Capcom.



Date un'occhiata al trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City che uscirà al cinema il prossimo 24 novembre e fateci sapere che cosa ne pensate di questa featurette nei commenti!