Resident Evil: Welcome To Raccoon City, ecco la nuova inquietante clip dal film

Diretto da Johannes Roberts, Resident Evil: Welcome to Raccoon City adatterà le storie del primo e del secondo Resident Evil di Capcom. Sony Pictures ha rilasciato una nuova clip dell’adattamento che fungerà essenzialmente da storia di origine per l'organizzazione antagonista della serie, la Umbrella Corporation.

Protagonista della clip, che potete vedere qui sopra, è Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield all'interno di una casa mentre fissa una donna calva che strofina le dita insanguinate lungo una porta di vetro. Come se non bastasse, Claire nota qualcuno che striscia sotto il tavolo, si tratta di un bambino al quale chiede se hanno bisogno di aiuto ma lui risponde: “Tu hai bisogno di aiuto” prima che la donna venga attaccata da uno zombie.

Il cast del film è composto anche da Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Robbie Amell come Chris Redfield, Tom Hopper come Albert Wesker, Avan Jogia come Leon S. Kennedy, Lily Gao come Ada Wong, Donal Logue come capo Brian Irons e Neal McDonough come William Birkin. Il trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City ci ha mostrato il cartello "Welcome to Raccoon City", città che i fan non vedono l’ora di tornare a visitare dal 24 novembre al cinema. La pellicola renderà omaggio al materiale originale ed oltre agli iconici personaggi umani ci saranno anche i Lickers e gli Zombie Dogs, per la gioia di tutti gli appassionati del videogioco.



