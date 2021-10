Resident Evil: Welcome to Raccoon City, l'horror CAPCOM prende vita nel trailer ufficiale

Come promesso dal teaser trailer pubblicato nella giornata di ieri, la Sony Pictures ha condiviso in rete il trailer ufficiale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematografico della celebre saga di videogame di CAPCOM.

Come al solito potete gustarvi il filmato all'interno dell'articolo: che cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Il titolo ufficiale del reboot di Resident Evil è stato rivelato a marzo durante l'evento SXSW: il film, totalmente slegato dalla saga con protagonista Milla Jovovich, adatterà gli eventi dei primi due videogiochi di Resident Evil e avrà per protagonisti alcune delle icone della saga Capcom, come Chris e Claire Redfield, Jill Valentine e Leon S. Kennedy, interpretati dagli attori Robbie Amell, Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Avan Jogia.

La data di uscita di Welcome to Raccoon City, originariamente prevista per il 3 settembre, è stata spostata di due mesi per approfittare della festività del Ringraziamento e adesso uscirà il 24 novembre. Il regista Johannes Roberts ha assicurato ai fan che il reboot di Resident Evil rimarrà fedele ai videogame: "Volevo tornare all'orrore originale della saga. Volevo paura e atmosfere terrificanti piuttosto che l'azione da grande blockbuster. Penso che sia la stessa cosa che volevano i fan".

Nel cast, lo ricordiamo, anche Tom Hopper nei panni di Albert Wesker.