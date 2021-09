Resident Evil: Welcome to Raccoon City, guida al cast: chi interpreta chi nel reboot?

Dopo l'arrivo delle prime foto ufficiali di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, nuova pellicola dedicata alle origini della celebre saga videoludica horror targata Capcom, scopriamo insieme quali attori sono stati scelti per interpretare i protagonisti di questo reboot cinematografico.

Essendo basato sia sul primo che sul secondo capitolo della serie di videogiochi, il film diretto da Johannes Roberts includerà gran parte dei personaggi che i fan hanno imparato ad amare (o odiare) controller alla mano, da Chris Redfield a Jill Valentine, passando per Claire Redfield, Leon S. Kennedy e Albert Wesker.

Di seguito potete trovare la lista completa dei personaggi che appariranno nel film e i loro rispettivi interpreti (le descrizioni sono prive di spoiler nel caso non foste a conoscenza della lore di Resident Evil):

Kaya Scodelario è Claire Redfield , studentessa universitaria e sorella minore di Chris alla ricerca del fratello scomparso.

, studentessa universitaria e sorella minore di Chris alla ricerca del fratello scomparso. Robbie Amell è Chris Redfield , membro dell’unità di specialisti S.T.A.R.S. inviato ad indagare su villa Spencer.

, membro dell’unità di specialisti S.T.A.R.S. inviato ad indagare su villa Spencer. Hannah John-Kamen è Jill Valentine , membro della S.T.A.R.S. e partner di Chris.

, membro della S.T.A.R.S. e partner di Chris. Avan Jogia è Leon S. Kennedy , relcuta del dipartimento di polizia di Raccoon City che fa squadra con Claira.

, relcuta del dipartimento di polizia di Raccoon City che fa squadra con Claira. Tom Hopper è Albert Wesker , membro della S.T.A.R.S. che nasconde un importante segreto.

, membro della S.T.A.R.S. che nasconde un importante segreto. Lily Gao è Ada Wong , misteriosa spia che incontra Leon e Claire.

, misteriosa spia che incontra Leon e Claire. Neal McDonough è William Birkin , scienziato e figura chiave della Umbrella Corporation.

, scienziato e figura chiave della Umbrella Corporation. Donal Logue è il Capitano Brian Irons , folle capo della polizia di Raccoon City.

, folle capo della polizia di Raccoon City. Chad Rook è Richard Aiken , uno dei membri del Team Bravo scomparso nelle montagna Arklay.

, uno dei membri del Team Bravo scomparso nelle montagna Arklay. Marina Mazepa è Lisa Trevor, uno degli esperimenti della Umbrella.

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale americane è fissata al 24 novembre 2021. Intanto, il regista ha rivelato come sono stati scelti gli interpreti di Leon e Jill nel nuovo Resident Evil.