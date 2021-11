Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il franchise torna alle sue radici horror?

Mancano ormai solo due giorni all'arrivo nelle sale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il cui obiettivo è quello di dare vita a un nuovo franchise basato sulla popolare serie videoludica ma la cui intenzione stavolta è quella di essere quanto più fedele possibile al materiale originale. Il regista vuole sia un ritorno alle origini horror.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, il regista del nuovo film Johannes Roberts ha detto di voler riportare il franchise alle sue origini horror e su questo basare gli eventuali prossimi capitoli di questo nuovo corso: "Sono un tipo da horror. Sono un fan di Stephen King. Sono fan di John Carpenter. Tutte queste influenze hanno costituito dei modelli che sono contenuti in questo film, dicevo sempre: 'Facciamo un altro film spaventoso'".

Parlando poi delle ispirazioni principali della saga videoludica, Roberts ha indicato Resident Evil 2 come il gioco che ha aiutato a settare il tono di questo nuovo film, mostrandogli esattamente il tipo di film che voleva realizzare per il pubblico: "Ricordo di aver giocato al secondo videogame e aver pensato: 'Questo è il film, è proprio questo'. Mi aveva sconvolto completamente. L'estetica, il tono, il mood. Dicevo: 'Questa è la pietra angolare di quello che realizzeremo'".

Sebbene ancora nessun sequel di Welcome to Raccoon City è stato ancora ufficializzato, Roberts spera di realizzare altri film della nuova saga di Resident Evil: "Penso che Raccoon City sia un bell'inizio, una origin story per tutti i nostri personaggi, per me è importante non utilizzare questo film solamente come un trampolino di lancio per questo folle mondo; penso ci sia tanto di affascinante nei giochi e amerei la possibilità di continuare a esplorarli".

Nell'attesa della sua uscita al cinema il 24 novembre, vi lasciamo all'ultima clip di Resident Evil, e alla nostra analisi del trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City.