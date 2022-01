Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ecco le concept art di alcuni mostri: c'è Mr. X!

Welcome to Raccoon City è arrivato al cinema a fine Novembre, e si parla di un possibile sequel del film del franchise di Resident Evil. La pellicola ha portato sullo schermo le trame dei primi due videogiochi. Tuttavia diversi mostri mancavano: ce li mostra adesso Applied Arts FX Studio, che ha pubblicato le concept art su Instagram.

Nelle immagini vediamo look alternativi per personaggi apparsi nel film, come gli zombie e Lisa Trevor, tuttavia sono presenti anche le creazioni dei classici mostri presi dai giochi che tutti conoscono. A realizzare queste opere è stato Daniel Carrasco, che un concept designer che ha lavorato su classici horror moderni come Hellboy e It. Dunque sicuramente una persona di grande esperienza. Carrasco ha disegnato ragni, zombie, cacciatori, e anche il preferito dei fan di Resident Evil 2: Mr. X. Proprio lui, infatti, sarebbe potuto essere il cattivo perfetto secondo molti.

Nel post lo studio chiarisce che si tratta di prime bozze, ovvero la risposta dell'artista alla loro richiesta, dove i personaggi vengono solo delineati, e su cui Carrasco ha lavorato con lo studio per diversi mesi lo scorso anno. Ovviamente questo non esclude la possibilità che questi personaggi possano effettivamente apparire nel futuro del franchise, in un sequel. Anzi, queste concept art rappresentano proprio una base solida per il futuro, da cui quasi sicuramente si partirà.

Tutte le immagini sono in fondo all'articolo. Cosa ne pensate? Intanto noi vi parliamo di questo nuovo inizio per il franchise nella nostra recensione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.