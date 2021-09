Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ecco come sono stati scelti Leon e Jill!

Dopo aver svelato degli interessanti retroscena sui mostri di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il regista del reboot Johannes Roberts ha parlato nel dettaglio dei casting di Leon S. Kennedy e Jill Valentine.

I due storici personaggi del franchise di videogiochi come forse saprete avranno un look molto diverso sullo schermo, dato che saranno interpretati rispettivamente da Avan Jogia e da Hannah John-Kamen. Parlando in una recente intervista, Roberts è entrato nei dettagli sul casting di Jill e Leon e su ciò che in particolare sperava di ottenere attraverso questi due attori.

"Era estremamente importante per l'intero processo di casting trovare persone che incarnassero lo spirito e l'energia dei personaggi che volevo portare sullo schermo", ha detto Roberts a IGN. "Penso che spesso negli adattamenti dei giochi uno dei grandi difetti possa essere semplicemente quello di scegliere qualcuno che assomigli al personaggio visivamente - mettendogli lo stesso taglio di capelli e gli stessi vestiti - senza però cercare davvero di dare al pubblico la cosa che un film può fare meglio di un gioco, ovvero creare un personaggio tridimensionale col quale il pubblico può davvero connettersi. Penso che una delle trappole nascoste negli adattamenti cinematografici dei videogame sia far sembrare il film una gigantesca versione cosplay del gioco."

Il regista ha aggiunto: "Il nostro cast è ovviamente molto più diversificato rispetto ai giochi originali, ma volevo resistere alla trappola del casting semplicistico: durante i provini, molti attori si sono presentati assomigliando al loro personaggio in modo identico. Molti attori avevano ricreato perfettamente il look del personaggio di cui stavano leggendo le battute, a livello visivo erano identici. A volte era inquietante! Ma non era ciò di cui sentivo il bisogno per questa storia. Per Jill, conoscevo Hannah da Ready Player One e dalla serie tv The Stranger e sapevo che sarebbe stata perfetta. Leon è stato molto più difficile, invece: abbiamo provinato così tante persone - è stato davvero un ruolo piuttosto difficile da assegnare a causa dell'equilibrio tra umorismo e stanchezza che si porta dietro il personaggio. Poi Avan ha letto il copione e ho capito che dovevo scegliere lui."

In attesa del trailer, guardate le prime foto ufficiali di Resident Evil: Welcome to Raccon City. La data d'uscita del film è fissata negli Stati Uniti per il prossimo 24 novembre.