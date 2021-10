Resident Evil: Welcome to Raccoon City, arrivano due nuovi poster!

Abbiamo recentemente dato un'occhiata al poster internazionale di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oggi Fandom Gaming ha pubblicato su Twitter altri due nuovi poster, che troverete in fondo all'articolo, in cui vediamo tutta la squadra, pronta per la nuova avventura.

Come già sappiamo il film arriverà in sala il 25 Novembre, e sarà un reboot molto fedele ai videogiochi per volontà del regista Johannes Roberts, fan numero uno di questi ultimi. Il film adatterà gli eventi dei primi due videogiochi del franchise, e si concentrerà dunque sui protagonisti storici: Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, interpretati rispettivamente dagli attori Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Kaya Scodelario, e Avan Jogia.

Circa 10 giorni fa abbiamo visto il trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City, che ci ha portati subito nella cittadina ormai desolata dopo l'esodo del colosso farmaceutico Umbrella Corporation. Qui un grande male si trova sotto la superficie, e quando un giorno viene liberato, i sopravvissuti si ritrovano a dover lottare per la propria vita e per scoprire cosa si nasconde dietro la Umbrella Corporation.

Nell'attesa dell'uscita in sala di Resident Evil: Welcome to Raccoon City potete godervi i nuovi poster, che troverete in fondo all'articolo. Siete pronti per unirvi ai protagonisti in questa avventura?