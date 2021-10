Resident Evil: Welcome to Raccoon City, arriva il poster internazionale e due nuove foto!

E' finalmente da poco arrivato il trailer di Residet Evil Welcome to Raccoon City, che ha subito conquistato l'interesse di tutti. L'attesissimo reboot è atteso per il 24 Novembre, e a poco più di un mese dal suo esordio in sala, arriva il nuovo poster internazionale e due nuove foto tratte dalla pellicola!

Questa pellicola di Resident Evil dovrebbe essere una versione più fedele al franchise, perché l'ultima serie di film è iniziata fuori dai binari e poi sostanzialmente è finita in un universo diverso. Già dal primo trailer i fan sono stati rassicurati sulla sua qualità, poiché alcune immagini viste sembrano prese direttamente dai videogiochi. Un buon inizio, ma se il film sarà di livello potremo scoprirlo solo a Novembre.

Il nuovo poster, con le scritte in spagnolo, si presenta di grande effetto nella sua semplicità. Secondo quanto sappiamo il suo regista, Johannes Roberts, tornerà alle origini raccontando una storia ambientata a Raccoon City, una morente città un tempo sede del gigante farmaceutico Umbrella Corporation. L'addio della compagnia ha lasciato la città completamente desolata. Un grande male sta crescendo sotto la sua superficie, e quando a un certo punto si scatena, un gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare per scoprire la verità dietro l'Umbrella e superare la situazione.

Ovviamente tutti i mostri che vedrete sono tratti dai videogiochi di Resident Evil, mentre il film in sé si concentrerà sui protagonisti storici della saga: Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy.