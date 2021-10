Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Albert Wesker si presenta nella nuova featurette

Il trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City è stato rilasciato all'inizio del mese e finalmente i fan hanno potuto dare un'occhiata a ciò che li aspetta ma ora che il debutto del film si avvicina, nuovo materiale promozionale viene rilasciato online come una nuova featurette dedicata a Albert Wesker.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City promette di riportare il famoso franchise videoludico di CAPCOM alle sue radici horror, chiunque abbia familiarità con il videogioco avrà sicuramente riconosciuto innumerevoli parallelismi nel prossimo adattamento cinematografico diretto dal regista Johannes Roberts e ora possiamo.



Il protagonista della nuova featurette del film, che potete vedere in calce alla notizia, è Albert Wesker interpretato da Tom Hopper (The Umbrella Academy). Wesker è uno degli antagonisti dell'universo di Resident Evil, mentre i personaggi del film lo conoscono come un ufficiale di polizia di Raccoon City, solo dopo un po’ il pubblico capirà che dietro la maschera si nasconde una persona completamente diversa.



Hopper ci spiega che “non volevamo che fosse il solito villain stereotipato” mentre secondo il regista Roberts, la pellicola mostrerà la trasformazione di Wesker da poliziotto a vero antagonista che i fan dell'universo conoscono bene. Fanno parte del cast anche Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, Robbie Amell nei panni di suo fratello Chris, Hannah John-Kamen come Jill Valentine e Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy.



Sony sta intensificando la campagna promozionale, potete dare un'occhiata anche alla featurette di Resident Evil Welcome To Raccoon City dedicata a Leon. La trama del film attingerà principalmente ai primi due giochi della serie, Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriverà al cinema il 24 novembre.