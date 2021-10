Resident Evil: in un nuovo video tutti gli easter-egg di Welcome to Raccoon City!

Le immagini del trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City, nuovo reboot cinematografico del celebre franchise horror di CAPCOM, tornano alla ribalta in un nuovo video promozionale incentrato a tutti gli easter-egg ispirati ai celebri videogame della saga.

A poco più di un mese dall'uscita del film, Fandom ha pubblicato su Twitter una clip esclusiva di Resident Evil: Welcome to Raccoon City: disponibile in calce all'articolo, il video dietro le quinte mostra il regista Johannes Roberts discutere dei suoi sforzi per realizzare un adattamento cinematografico fedele ai videogame e soprattutto offre uno sguardo ravvicinato ai numerosi easter-egg presenti nel film, da alcuni luoghi iconici come l'orfanotrofio di Raccoon City all'hamburger mangiato dal camionista in apertura di Resident Evil 2.

Ricordiamo che Resident Evil: Welcome to Raccoon City avrà per protagonisti i personaggi più popolari del franchise di videogame: il cast include Kaya Scodelairo come Claire Redfield, Avan Jogia come Leon S. Kennedy, Robbie Amell come Chris Redfield, Hannah John-Kamen come Jill Valentine, Tom Hopper come Albert Wesker, Lily Gao come Ada Wong, Neal McDonough come Dr. William Birkin e Donal Logue come capo della polizia Brian Irons.

Per altri approfondimenti scoprite questi 5 film con Kaya Scodelario da vedere in attesa di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la cui data d'uscita è fissata per il prossimo. 24 novembre. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.