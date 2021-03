Resident Evil: svelato il primo poster del reboot, il trailer è in arrivo?

Chad Rook, uno dei membri del cast del nuovo reboot di Resident Evil sviluppato da Sony Pictures, ha rivelato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter il primo poster ufficiale dell'attesissimo film, previsto per settembre prossimo.

L'immagine ricorda molto da vicino la box art dell'acclamato e famosissimo videogame Resident Evil 4 PAL, con una foresta su uno sfondo rosso e i nomi di diversi personaggi della saga che compariranno nel film.

Vale la pena di notare, inoltre, la frase con cui l'attore ha presentato ai suoi follower il poster, 'siete pronti?', che sembra anticipare il vero e proprio 'calcio di inizio' per la campagna marketing del film: ciò vuol dire che un primo trailer ufficiale è in arrivo? Come sempre monitoreremo la situazione e vi renderemo partecipi non appena ci saranno ulteriori sviluppi.

Ricordiamo che attualmente la data di uscita del reboot di Resident Evil è stata fissata per il 2 settembre prossimo: il film, scritto e diretto da Johannes Roberts, sarà totalmente slegato dalla saga con protagonista Milla Jovovich e avrà un cast composto da Kaya Scodelario (Claire Redfield), Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Tom Hopper (Albert Wesker) e Neal McDonough (William Birkin); Rook, che ha condiviso il poster, interpreterà il membro della STARS Richard Aiken.

Parallelamente a questo progetto, Netflix sta lavorando ad una serie tv live-action ambientata nel mondo di Resident Evil, e sempre sulla piattaforma arriverà la serie in CGI Resident Evil: Infinite Darkness.