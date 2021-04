Resident Evil, la sinossi ufficiale di Welcome to Raccoon City anticipa l'Umbrella

Purtroppo nelle scorse ore la Sony Pictures ha rinviato Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ma nel frattempo i fan possono ingannare l'attesa con la nuova sinossi ufficiale pubblicata dai canali della major.

Le succose anticipazioni del film offerto dalla trama rivelano il coinvolgimento dell'Umbrella Corporation e anticipano una catastrofe di proporzioni indicibili:

"Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l'Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan."

Resident Evil: Welcome to Raccoon City adatterà i primi due capitoli della saga videoludica di Resident Evil e include nel cast Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia e Neal McDonough. Il film, previsto per il 3 settembre, uscirà adesso il 24 novembre prossimo, a quasi cinque anni di distanza da Resident Evil: The Final Chapter, il sesto e ultimo capitolo della versione originale della saga cinematografica diretta da Paul W.S. Anderson e interpretata da Milla Jovovich.